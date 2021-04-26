В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей

Прокуратура города Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владелицы крупной строительной компании, которую подозревают в мошенничестве.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием было установлено, что с 2014 по 2016 годы подсудимая мошенническим путем похитила у граждан и организаций свыше 87 миллионов рублей. Женщина привлекала денежные средства физических лиц и организаций якобы на реализацию проектов долевого строительства. Но, как выяснилось, фактически она не имела намерений выполнять обязательства перед дольщиками.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.