Новости

Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест 19:01
В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей 18:51
Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии 18:39
В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34 18:34
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета 18:31
Бензин в Москве подешевел впервые с начала года 18:29
Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов 18:27
Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства 18:19
Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах 18:17
Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании 18:07
Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей 17:58
На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок 17:56
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды 17:52
В Калининградском заливе с рыболовецкого судна пропал матрос 17:48
С выставки в Москве украли кольцо стоимостью четверть миллиона рублей 17:47
Итальянские влюбленные провели акцию протеста возле парламента 17:45
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по поводу удаления в матче со "Спартаком" 17:36
Белорусские ученые создали прибор для космических исследований 17:34
В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
Москва высылает из страны украинского дипломата 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 16:47
Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 18:51
Рубрика: Происшествия

В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Прокуратура города Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владелицы крупной строительной компании, которую подозревают в мошенничестве.

В Бурятии застройщик пойдет под суд за обман дольщиков на 17 млн рублей

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием было установлено, что с 2014 по 2016 годы подсудимая мошенническим путем похитила у граждан и организаций свыше 87 миллионов рублей. Женщина привлекала денежные средства физических лиц и организаций якобы на реализацию проектов долевого строительства. Но, как выяснилось, фактически она не имела намерений выполнять обязательства перед дольщиками.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемой направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Москва высылает из страны украинского дипломата
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура