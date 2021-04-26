В Перми задержан виновник смертельного ДТП

Два дня потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы найти и задержать водителя автомобиля, который сбил насмерть человека на Красавинском мосту и скрылся с места происшествия.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 24 апреля. Водитель двигался по краю проезжей части и сбил пешехода 1975 года рождения. Мужчина не стал останавливать автомобиль и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался.

Виновником ДТП оказался гражданин 1987 года рождения, не имеющий водительского удостоверения. В настоящее время он взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.