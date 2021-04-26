В Прикамье за выращивание галлюциногенных грибов задержан мужчина

В Верещагинском районе Пермского края сотрудники уголовного розыска МВД России пресекли деятельность 32-летнего местного жителя, который выращивал галлюциногенные грибы.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники полиции выявили в квартире подозреваемого лабораторию, в которой поддерживалась необходимая температура и влажность для выращивания галлюциногенных грибов. Также в квартире была изъята партия готовой "продукции". Экспертиза показала, что в обнаруженных грибах содержится вещество псилоцибин, оборот которого запрещен в России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье № 231 УК РФ "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".