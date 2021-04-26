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26.04.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

В Ульяновске дерево рухнуло на девятилетнего ребенка

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Днем 25 апреля на улице Героев Свири в Ульяновске на ребенка упало дерево. В настоящее время он госпитализирован, сообщает Следственное управление СКР по Ульяновской области.

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Мальчик был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое и приняли решение о проведении операции.

- Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии с сочетанными травмами. В этот же день мы его прооперировали, - сообщил "РГ" главврач медучреждения главный детский травматолог региона Алексей Кузин.

По предварительным данным, ребенок был с родителями, которые шли немного впереди него. Дерево упало во время сильного порыва ветра.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В этот же день в центре города свалившийся при сильном порыве ветра временный навес покалечил девушку.

- У входа к кассам Ленинского мемориала рухнул навес. Пострадала девушка, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Дощатый навес над кассами был сооружен в виду идущей реконструкции здания. У пострадавшей врачи диагностировали ушиб.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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