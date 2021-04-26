В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

ДТП с участием трех автомобилей, в том числе микроавтобуса с пассажирами, произошло в Засвияжском районе Ульяновска. В нем пострадали девять человек, включая ребенка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полиция также сообщает, что столкновение произошло в понедельник около 07.50 утра на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной.

"В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.