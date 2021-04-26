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26.04.2021 12:13
Рубрика: Общество

Сибирские ученые заявили об опасности отложенных последствий пандемии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты НИИ терапии и профилактической медицины (НИИТПМ) - филиала Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН спрогнозировали, насколько негативным в перспективе окажется влияние пандемии на здоровье людей. По мнению ученых, спустя несколько лет риск развития ишемической болезни сердца, инсультов, артериальной гипертензиии вырастет в 2,5-3 раза.

Негативные последствия дадут о себе знать уже через 3-5 лет, считают специалисты. В новосибирском НИИ подчеркивают, что, учитывая всемирный масштаб влияния пандемии и карантина, могут появиться миллионы новых пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Такой эффект окажет накапливающийся уровень депрессии, стрессов, жизненного истощения, которое чаще называют синдромом выгорания. Этот термин прочно вошел в употребление в конце XX века и вбирает в себя совокупность негативных симптомов: физическое истощение, чувство безнадежности и т.п.

- Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья, - говорит старший научный сотрудник НИИТПМ, кандидат медицинских наук Дмитрий Панов.

Свои опасения ученый высказал в докладе на недавнем конгрессе Европейского общества кардиологов. Как сообщают в пресс-службе ИЦиГ СО РАН, основные моменты выступления новосибирского специалиста были переведены на несколько европейских языков и получили большое распространение в иностранных научных изданиях.

Не просто указать на значимый фактор риска, а просчитать его вероятное влияние на здоровье населения планеты новосибирским медикам удалось благодаря многолетней работе, которая ведется на базе НИИТПМ. Еще в 1980-е годы ученые стали участниками международной программы Всемирной организации здравоохранения "MONICA", а точнее ее подпрограммы "MONICA-Психосоциальная".

Тогда Новосибирск стал одним из 38 крупных научных центров мира, где проводились эти исследования. Всего же работа шла в 28 странах. Позже она была продолжена в рамках программы POST MONICA. Ученые смогли доказать показали, что психосоциальные факторы играют огромную роль в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам главного научного сотрудника НИИТПМ, доктора медицинских наук профессора Валерия Гафарова, решающими оказались данные скрининга населения в 1994 году. Тогда был зафиксирован резкий рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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- Традиционные факторы риска не изменились, люди не стали больше курить, не выросла статистика по ожирению или артериальной гипертензии, а смертность возросла в разы, - подчеркивает Валерий Гафаров. - И так же в разы увеличились уровень тревожности, депрессии, жизненного истощения и нарушений сна у обследуемых людей.

В тот период новосибирские ученые одними из первых в мире стали учитывать эти факторы при составлении прогнозов развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Внимание к их работе со стороны научного и медицинского сообщества привело к тому, что уже в 2012 году по предложению сибиряков Европейское общество кардиологов внесло в свои рекомендации психосоциальные факторы. Они были названы вторыми по значимости факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

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