Ученые Красноярска нашли способ прогнозировать тяжелое течение астмы

Красноярские медики научились выявлять предрасположенность пациента к тяжелой форме бронхиальной астмы.

Для профилактики осложнений нужны так называемые прогностические маркеры, позволяющие оценить риск тяжелого течения заболевания. Целью решить проблему задалась группа ученых Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, информирует издание СО РАН.

Исследователям удалось выявить факторы, влияющие на развития тяжелой бронхиальной астмы.

Один из основных - врожденная предрасположенность, связанная с мутацией в генах. Но для проявления болезни мало такой предрасположенности, нужен дополнительный толчок. Например, аллергены, стресс, неблагоприятная экология.

Ученые Красноярска обнаружили генетические маркеры подверженности тяжелому течению астмы у детей. Это позволит внедрить методические рекомендации в практическое здравоохранение, чтобы предотвратить неконтролируемое развитие болезни, рассказала руководитель группы молекулярно-генетических исследований Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН, кандидат биологических наук Марина Смольникова.

Результаты исследования красноярских ученых помогут создать современные системы диагностики, скорректировать терапию и условия быта больных, предрасположенных к тяжелой форме астмы.