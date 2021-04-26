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26.04.2021 08:54
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае рецидивист убил жену на глазах сотрудницы магазина

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 31-летнего судимого мужчины, сообщил сегодня СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: iStock
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Преступление было совершено вечером 23 апреля в Назаровском районе. Местный житель пришел в магазин, где работала его жена, и начал выяснять отношения. Как полагают правоохранители, аргументы у злоумышленника закончились, и он ударил супругу ножом. Рана оказалась смертельной. Это произошло в присутствии коллеги жертвы, уточнили в Следственном комитете.

Предполагаемый убийца взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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