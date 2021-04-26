В Красноярском крае рецидивист убил жену на глазах сотрудницы магазина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 31-летнего судимого мужчины, сообщил сегодня СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступление было совершено вечером 23 апреля в Назаровском районе. Местный житель пришел в магазин, где работала его жена, и начал выяснять отношения. Как полагают правоохранители, аргументы у злоумышленника закончились, и он ударил супругу ножом. Рана оказалась смертельной. Это произошло в присутствии коллеги жертвы, уточнили в Следственном комитете.

Предполагаемый убийца взят под стражу.