В Кемерове пенсионерка отдала 7 млн рублей за "компенсацию" от "МММ"

Семь миллионов рублей перевела мошенникам 73-летняя жительница Ленинского района Кемерова, чтобы получить обещанную компенсацию от "МММ". Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником известной финансовой пирамиды. Он сообщил, что ликвидированная в 1997 году организация возобновляет деятельность и хочет выплатить вкладчице 1,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи.

Единственным условием было в кратчайшие сроки открыть счет в ближайшем отделении банка и предоставить его реквизиты. А через некоторое время раздался звонок от "сотрудника банка". Мужчина сообщил, что на его лицевой счет поступила материальная помощь от "МММ". Получить ее можно после приобретения страховой программы. В результате кемеровчанка перевела на указанные счета почти миллион рублей. После этого псевдобанкир заверил: фирма в качестве компенсации готова продать облигации, но сначала требуется заплатить комиссию и купить финансовый сертификат.

Поверив в это, пенсионерка сняла со счетов сразу в нескольких банках семь миллионов рублей и перечислила "благодетелю". Тот пообещал, что через несколько вся сумма вернется на новый счет, открытый женщиной. Однако этого не произошло. Знакомая, которой жертва мошенников рассказала о случившемся, посоветовала обратиться в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", предусматривающей до десяти лет лишения свободы.