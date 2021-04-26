Новости

ФАС: Проверки шоколада Lindt продолжатся 12:57
Путин обсудил с президентом Туркмении развитие стратегического партнерства 12:56
РЖД запустят круговой маршрут по городам воинской славы на Юге России 12:54
Генпрокуратура: Картельные сговоры - причина высоких цен на лекарства 12:43
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью индонезийской подлодки 12:39
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрируют в майские праздники 12:36
"Динамо" пожаловалось в РФС на два решения судьи в матче РПЛ с "Химками" 12:32
ЦБ ожидает, что банки заработают до 1,7 трлн рублей в 2021 году 12:30
Почта России доставит поздравления Президента РФ ветеранам к 9 мая 12:28
"Союз" успешно вывел 36 спутников OneWeb на орбиту 12:20
В ЦБ отметили неожиданный всплеск подделок 10-рублевых монет 12:13
ФСБ ликвидировала пять подпольных типографий по подделке документов для мигрантов 12:08
В Кемерове пенсионерка отдала 7 млн рублей за "компенсацию" от "МММ" 12:08
Следователи допросят врачей московской больницы, где издевались над пациенткой 12:01
Мурашко: Еще один препарат для детей с СМА проходит регистрацию в России 11:52
Оперштаб: Еще 1125 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:46
Пуск новой ракеты системы ПРО показали на видео 11:46
Петербуржцу предъявили обвинение в попытке убийства сестры Чилингарова 11:43
Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций 11:43
В Беларуси от COVID-19 планируют привить не менее 60% населения 11:38
Яровая предложила использовать опыт Москвы в сфере цифровизации медицины 11:37
В Тюмени маршрутка сбила ребенка на переходе 11:32
В Оренбуржье возбудили дело после смерти беременной женщины в больнице 11:31
Зеленский снова захотел изменить Минские соглашения 11:31
СМИ: В России введут ограничения на экспорт бензина 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

В Кемерове пенсионерка отдала 7 млн рублей за "компенсацию" от "МММ"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Семь миллионов рублей перевела мошенникам 73-летняя жительница Ленинского района Кемерова, чтобы получить обещанную компенсацию от "МММ". Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником известной финансовой пирамиды. Он сообщил, что ликвидированная в 1997 году организация возобновляет деятельность и хочет выплатить вкладчице 1,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи.

Фото: СК РФ
Впервые пойманы телефонные мошенники, обманывающие от имени банков

Единственным условием было в кратчайшие сроки открыть счет в ближайшем отделении банка и предоставить его реквизиты. А через некоторое время раздался звонок от "сотрудника банка". Мужчина сообщил, что на его лицевой счет поступила материальная помощь от "МММ". Получить ее можно после приобретения страховой программы. В результате кемеровчанка перевела на указанные счета почти миллион рублей. После этого псевдобанкир заверил: фирма в качестве компенсации готова продать облигации, но сначала требуется заплатить комиссию и купить финансовый сертификат.

Поверив в это, пенсионерка сняла со счетов сразу в нескольких банках семь миллионов рублей и перечислила "благодетелю". Тот пообещал, что через несколько вся сумма вернется на новый счет, открытый женщиной. Однако этого не произошло. Знакомая, которой жертва мошенников рассказала о случившемся, посоветовала обратиться в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Финансовые пирамиды

Главное сегодня

Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура