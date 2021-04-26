В Новосибирске водители автобусов отказались везти инвалида

Прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке сведений, изложенных в СМИ и соцсетях: водители пассажирских автобусов отказались обслуживать инвалида.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на площади Калинина. Водители автобусов, ехавших по маршрутам №17 и №72 отказались везти мужчину-инвалида. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как человек без ног пытается забраться в автобус. По словам девушки, снявшей это видео, мужчина буквально полз к дверям автобусов, а водители уезжали. Не помогли и окрики других очевидцев, просивших водителей подождать человека.

- В этой связи прокуроры Заельцовского района Новосибирска и Новосибирского района организовали проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и соблюдения прав инвалидов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - подчеркнули в областной прокуратуре.