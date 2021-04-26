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26.04.2021 09:25
Рубрика: Общество

В Новосибирской области в честь 100-летия ветерана устроили мини-парад

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа провели мини-парад в честь участника Великой Отечественной войны гвардии майора в отставке Эльмара Пелло. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, торжество было приурочено к юбилею ветерана, отметившего 100-летие.

Фото: Администрация Смоленской области
В Смоленске устроили парад для столетнего ветерана

Военнослужащие прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного духового оркестра. Знаменная группа пронесла государственный флаг России и копию Знамени Победы. В колоне шел взвод курсантов роты почетного караула в особой церемониальной форме трех видов Вооруженных Сил РФ, а также юнармейский парадный расчет.

По видеосвязи ветерана поздравили военные и командование артиллерийского соединения ЦВО, дислоцирующегося в Кемеровской области. Огромный экран специально установили на площади поселка Сокур, возле входа в ДК. Там юбиляра ждал торжественный концерт.

- Поздравить ветерана приехали и сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона, они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны под аккомпанемент баяна, - отметили в пресс-службе ЦВО. - Также юбиляру были вручены подарки и пирог, специально испеченный к праздничному событию.

Эльмар Юганович Пелло участвовал в обороне Ленинграда, громил немецкие войска в Курляндском котле, освобождал Прибалтику. Среди его наград есть две медали "За отвагу", два ордена Красной звезды, медаль "За Победу над Германией".

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