В Новосибирской области в честь 100-летия ветерана устроили мини-парад

Военнослужащие Центрального военного округа провели мини-парад в честь участника Великой Отечественной войны гвардии майора в отставке Эльмара Пелло. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, торжество было приурочено к юбилею ветерана, отметившего 100-летие.

Военнослужащие прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного духового оркестра. Знаменная группа пронесла государственный флаг России и копию Знамени Победы. В колоне шел взвод курсантов роты почетного караула в особой церемониальной форме трех видов Вооруженных Сил РФ, а также юнармейский парадный расчет.

По видеосвязи ветерана поздравили военные и командование артиллерийского соединения ЦВО, дислоцирующегося в Кемеровской области. Огромный экран специально установили на площади поселка Сокур, возле входа в ДК. Там юбиляра ждал торжественный концерт.

- Поздравить ветерана приехали и сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона, они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны под аккомпанемент баяна, - отметили в пресс-службе ЦВО. - Также юбиляру были вручены подарки и пирог, специально испеченный к праздничному событию.

Эльмар Юганович Пелло участвовал в обороне Ленинграда, громил немецкие войска в Курляндском котле, освобождал Прибалтику. Среди его наград есть две медали "За отвагу", два ордена Красной звезды, медаль "За Победу над Германией".