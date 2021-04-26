В праздничные дни в Новосибирской области продолжится вакцинация

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить надежную работу всех служб и подразделений в период майских праздников.

Как заявил глава региона на совещании в областном правительстве, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Андрей Травников также попросил организовать работу общественной приемной губернатора и незамедлительно информировать о поступлении резонансных жалоб и обращений.

По словам Андрея Травникова, представители профильных подразделений на территории региона должны сосредоточиться на контроле паводковой ситуации, соблюдении особого противопожарного режима, установленного в области с 23 апреля. Кроме того, особое внимание следует уделить соблюдению мер санитарной безопасности, в частности, масочного режима, в том числе при проведении праздничных мероприятий.

Губернатор также подчеркнул необходимость организации вакцинации в дни майских праздников. "Не должно быть ни одного случая, когда житель Новосибирской области не смог бы пройти плановую вакцинацию от COVID-19 в праздничные дни", - отметил Андрей Травников, обращаясь к представителям системы здравоохранения.