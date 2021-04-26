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26.04.2021 13:01
Рубрика: Власть

В праздничные дни в Новосибирской области продолжится вакцинация

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить надежную работу всех служб и подразделений в период майских праздников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как заявил глава региона на совещании в областном правительстве, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Андрей Травников также попросил организовать работу общественной приемной губернатора и незамедлительно информировать о поступлении резонансных жалоб и обращений.

Фото: Правительство Новосибирской области
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По словам Андрея Травникова, представители профильных подразделений на территории региона должны сосредоточиться на контроле паводковой ситуации, соблюдении особого противопожарного режима, установленного в области с 23 апреля. Кроме того, особое внимание следует уделить соблюдению мер санитарной безопасности, в частности, масочного режима, в том числе при проведении праздничных мероприятий.

Губернатор также подчеркнул необходимость организации вакцинации в дни майских праздников. "Не должно быть ни одного случая, когда житель Новосибирской области не смог бы пройти плановую вакцинацию от COVID-19 в праздничные дни", - отметил Андрей Травников, обращаясь к представителям системы здравоохранения.

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