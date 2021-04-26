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26.04.2021 17:03
Рубрика: Общество

В России создадут платформу для госпрограмм дополнительного образования

Текст: Мария Набиркина
В Томском государственном университете предложили создать всероссийский "маркетплейс" для программ дополнительного профобразования (ДПО) - сетевой ресурс, где были бы собраны все программы профпереподготовки и повышения квалификации.

Томский госуниверситет - федеральный оператор программы организации профобучения и ДПО в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Сегодня в деле более 80 вузов из 65 регионов страны, свыше 2000 программ дополнительного профобразования.

Фото: istock
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- Следующий шаг - создание современной программно-аппаратной среды. И ключевым шагом мы видим создание федерального маркетплейса контента, - прокомментировал ректор ТГУ Эдуард Галажинский. - Суть в том, чтобы все образовательные программы ДПО собрать в одной информационной среде, создать федеральную сеть. Так мы сможем использовать все возможности сбора данных, цифрового следа и оперативно обновлять базу.

Новые программы ДПО, по словам Галажинского, будут создаваться с учетом потребностей конкретного работодателя. Кроме того, программы будут сетевыми. К примеру, две трети курса преподаются онлайн в крупном университете, а треть - оффлайн в региональном вузе, со стажировками и итоговой аттестацией.

Программа организации профобучения и ДПО рассчитана до 2024 года и реализуется бесплатно. Участниками могут стать безработные, люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Комментарий

Алла Факторович, заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций:

- Для реализации такой идеи есть много цифровых решений. Уже сейчас есть площадки, которые объединяют провайдеров и потенциальных заказчиков образовательных программ. Например, у нашего агентства есть подобный агрегатор, и мы готовы его "встроить" в будущую федеральную площадку. Это очень удобно, облегчает коммуникацию между потенциальным "студентом" и разработчиком программы.

Но есть важный вопрос: как гарантировать потенциальному потребителю качество такой программы? На "входе" обязательно нужен фильтр. Нет проблем просто разместить курс в Сети. Нужно сделать так, чтобы на этом агрегаторе размещалась информация только о достойных программах, только о тех, которые обеспечивают качественную подготовку, не пытаются продвинуть некачественный товар. Необходима экспертиза программ. Тогда в обществе сформируется доверие к таким предложениям. Можно и нужно воспользоваться инструментами профессионально-общественной аккредитации, которые отвечают на вопрос: соответствует подготовка по этой программе требованиям профессиональных стандартов или нет. Если такая "марка" будет - это уже своего рода гарантия, что человек, освоив эту программу, может претендовать на получение современной квалификации и профессии. При создании федеральной платформы важно не упустить этот момент.

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