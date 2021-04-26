В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей

Томские ученые обнаружили, что пшеничные отруби можно использовать в качестве топлива. Это поможет снизить уровень парниковых газов и сократить количество свалок.

- Ученые исследовали пшеничные отруби одного из мукомольных предприятий в Сибири и выяснили, что они относятся к легкоплавким видам топлива, - сообщает пресс-служба ТПУ. - Минеральная часть пшеничных отрубей спекается уже при температуре выше 675 градусов по Цельсию, что намного ниже температуры в котле.

Однако выяснилось, что в процессе сжигания биомасса образует стеклообразный налет из золы и шлака, который может повредить котел. Исследователи изучили минеральную часть отрубей и пришли к выводу, что на спекание влияет соотношение кальция и высокого содержания калия. Но если к отрубям добавить карбонат кальция, то после сжигания зольный остаток имеет рассыпчатый порошкообразный вид.

Исследователи собираются продолжить эксперименты с добавками, чтобы получить из отрубей топливо с активным химическим составом и экономически привлекательной стоимостью.