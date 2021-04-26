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Текст:   Кира Латухина 
16:39 26.04.2021

Путин поручил ФАС проверить цены на новостройки

Президент Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на первичном рынке жилья по каждому региону.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Доклад нужно подготовить до 15 мая. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Напомним, что Владимир Путин отметил существенный рост цен на первичное жилье. В среднем по стране - на 12 процентов. Наибольшая динамика - в Северной Осетии, на 30 процентов, в Орловской области - на 19,7 процента, в Адыгее - на 19,3, в Амурской области - на 18,6, в Рязанской области - на 17,6. Подскочили цены и на Дальнем Востоке.

"Необходимо создание дополнительного предложения прежде всего на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит", - решил тогда президент.

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