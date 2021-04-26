Путин поручил ФАС проверить цены на новостройки

Президент Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на первичном рынке жилья по каждому региону.

Доклад нужно подготовить до 15 мая. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства.

Напомним, что Владимир Путин отметил существенный рост цен на первичное жилье. В среднем по стране - на 12 процентов. Наибольшая динамика - в Северной Осетии, на 30 процентов, в Орловской области - на 19,7 процента, в Адыгее - на 19,3, в Амурской области - на 18,6, в Рязанской области - на 17,6. Подскочили цены и на Дальнем Востоке.

"Необходимо создание дополнительного предложения прежде всего на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит", - решил тогда президент.