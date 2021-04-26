Новости

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в праздники 15:10
Брестская и Брянская области расширяют горизонты сотрудничества 15:09
Росреестр передал налоговикам сведения о 62 млн объектов 15:05
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V" 14:58
Сбербанк упростил оформление ипотеки на индивидуальные дома 14:54
В РФ объявят конкурс студенческих научных объединений с миллионными грантами 14:48
В Туле двое мужчин арестованы за стрельбу по детям 14:48
Калининградец сломал нос приставу, пытавшемуся доставить его в суд 14:43
Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой 14:23
В Новосибирске водители автобусов отказались везти инвалида 14:21
Памфилова поблагодарила за работу прошлый состав ЦИК 14:12
Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2% 14:07
Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии 14:05
Под Орлом иномарка без водителя насмерть сбила владельца 14:05
Песков: За невыполнение указа о нерабочих днях в мае наказывать не будут 14:03
Кузнецова: Поддержка беременных должна стать федеральной задачей 14:02
Кремль: Деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет 14:00
Триста тысяч объектов недвижимости попадут под дачную амнистию в Подмосковье 14:00
Путин обсудил с Асадом межсирийский мирный процесс 13:53
Памфилова рассказала Путину о росте доверия людей к выборам 13:51
Правительство ускорит подключение к электросетям частных домов 13:49
В устав МХАТ им. Горького внесли изменения после проверки Минкульта 13:49
Голикова: Более 4 млн детей должны отправиться на летний отдых в этом году 13:44
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии 13:35
Кремль: Содержание учебников истории удалось упорядочить 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

Калининградец сломал нос приставу, пытавшемуся доставить его в суд

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который избил судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошел зимой текущего года. Калининградец должен был явиться в Центральный районный суд Калининграда. Чтобы доставить мужчину в суд, к нему домой прибыл младший судебный пристав.

Под Калининградом задержали "черных янтарщиков" с экскаватором

Подозреваемый отказался проследовать вместе с приставом и набросился на представителя власти с кулаками. Пристав получил перелом костей носа, многочисленные ссадины и гематомы на лице. Повреждения классифицировали как легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Калининградцу грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Песков назвал тревожным сигналом слова Зеленского о Минском формате
МИД: Правила поездок американских дипломатов по территории РФ изменились
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии
Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура