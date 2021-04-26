Калининградец сломал нос приставу, пытавшемуся доставить его в суд

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который избил судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошел зимой текущего года. Калининградец должен был явиться в Центральный районный суд Калининграда. Чтобы доставить мужчину в суд, к нему домой прибыл младший судебный пристав.

Подозреваемый отказался проследовать вместе с приставом и набросился на представителя власти с кулаками. Пристав получил перелом костей носа, многочисленные ссадины и гематомы на лице. Повреждения классифицировали как легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Калининградцу грозит до 10 лет лишения свободы.