Калининградские школы и больницы будут работать с 4 по 7 мая

Калининградские власти определились с режимом работы учреждений государственного и муниципального сектора в период между майскими праздниками. С 4 по 7 мая они будут функционировать в режиме буднего дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет, в частности, о больницах и поликлиниках, школах, детских садах, учреждениях социального обслуживания. Кроме того, на "каникулы" не уйдут органы власти регионального и муниципального уровня.

Продолжат принимать пациентов и пункты вакцинации от коронавируса в государственных медицинских учреждениях. Сейчас в регионе работают 32 прививочных пункта в 24 организациях. Из них 30 прививочных пунктов в 23 организациях - государственные.