В Коми женщина получила условный срок за "отмывание" 6,5 млрд рублей

В Сыктывкаре вынесли приговор женщине, которая признана виновной в "отмывании" средств в особо крупном размере. Через руки горожанки прошло 6,5 миллиардов рублей, сообщает прокуратура Коми.

Женщина, как считают в следствии, действовала не одна, а в составе организованной группы. Но в связи с тем, что подсудимая забеременела, уголовное дело в отношении нее не выделили в отдельное производство.

Женщину судили за растрату, незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств преступным путем. В ходе расследования выяснилось, что в схеме использовалось 30 подставных фирм и ИП. Участники группы занимались черной инкассацией, обналичиванием средств. За свои услуги они брали от 2 до 6 процентов от общей суммы. Всего группе удалось обналичить 6,5 миллиарда рублей, за свои услуги участники группировки получили 347 миллионов рублей.

В прокуратуре Коми отмечают, что организация использовала в схеме и оплату ЖКХ. В частности, на улицах Сыктывкара работали терминалы по оплате коммунальных услуг. Оплачивать квитанции можно было за наличный расчет. Но деньги не перечислялись на банковские счета. Банкноты отвозились заказчикам обнальных схем, а на счета поставщиков услуг ЖКХ переводились безналичные средства, ранее полученные от заказчиков.

Учитывая беременность подсудимой, суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.