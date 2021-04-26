Под Калининградом задержали "черных янтарщиков" с экскаватором

Группу нелегальных добытчиков янтаря задержали полицейские в Зеленоградском районе Калининградской области.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, шестеро местных жителей были задержаны в районе поселка Надеждино. Они вымывали янтарь из почвы с помощью экскаватора и мотопомп под видом обустройства пожарного водоема.

- Изъято около пяти килограммов незаконно добытого янтаря, а также экскаватор, мотопомпа и подручные инструменты. В отношении "старателей" составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.5 КоАП РФ, - уточнила Ирина Волк.

Как установили полицейские, один из нелегальных янтарщиков уже привлекался к ответственности за эту деятельность. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 255 УК РФ "Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".