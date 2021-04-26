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26.04.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом задержали "черных янтарщиков" с экскаватором

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Группу нелегальных добытчиков янтаря задержали полицейские в Зеленоградском районе Калининградской области.

Под Калининградом уничтожат экскаватор и помпы "черных янтарщиков"

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, шестеро местных жителей были задержаны в районе поселка Надеждино. Они вымывали янтарь из почвы с помощью экскаватора и мотопомп под видом обустройства пожарного водоема.

- Изъято около пяти килограммов незаконно добытого янтаря, а также экскаватор, мотопомпа и подручные инструменты. В отношении "старателей" составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.5 КоАП РФ, - уточнила Ирина Волк.

Как установили полицейские, один из нелегальных янтарщиков уже привлекался к ответственности за эту деятельность. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 255 УК РФ "Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".

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