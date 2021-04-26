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26.04.2021 15:27
Рубрика: Власть

Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин проведет два дня на своей малой родине, в Санкт-Петербурге.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Кремль: Деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет

Уже завтра, в День российского парламентаризма, Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется обсудить задачи по реализации Послания, вопросы противодействия коронавирусу и преодоления последствий эпидемии.

Также Путин передаст Эрмитажу уникальные экспонаты - комплект церковной утвари, изготовленный в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для великой княгини Марии Александровны.

В среду президент продолжит рабочую поездку. Он осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкине и поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником.

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