Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин проведет два дня на своей малой родине, в Санкт-Петербурге.

Уже завтра, в День российского парламентаризма, Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется обсудить задачи по реализации Послания, вопросы противодействия коронавирусу и преодоления последствий эпидемии.

Также Путин передаст Эрмитажу уникальные экспонаты - комплект церковной утвари, изготовленный в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для великой княгини Марии Александровны.

В среду президент продолжит рабочую поездку. Он осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкине и поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником.