Реновация Мурманска начнется с микрорайона Больничный городок

Центр содействия жилищному строительству Мурманской области и градостроительный институт пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" подписали контракт на разработку концепции развития микрорайона "Больничный городок" в Мурманске. На встрече был представлен предварительный проект концепции, разработку которой предстоит завершить до 26 июня 2021 года.

Больничному городку, где особенно много ветхих домов, предполагается задать единый архитектурный облик. Кроме того, в ходе разработки концепции предстоит определить, сколько предстоит вложить в его обновление.

- Планируем строить коммерческое жилье, которое будет экономически целесообразно для застройщиков. Также обсчитываем и делаем оценку всей инфраструктуры, чтобы воспользоваться бюджетными кредитами, которые будут разрабатываться для ее развития. Необходимо качественное предпроектное решение, которое позволит выходить на конкурсы, - отметил министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Уже объявлен конкурс на проектирование первого дома. В ближайших планах до конца 2021 года планируется сформировать задание на проектирование первого этапа развития Больничного городка - около 20-25 тысяч квадратных метров жилья.

- Мы не стремимся к строительству высоких зданий, поскольку главная задача - качество жилья, а не количество квадратных метров, - подчеркнул Владислав Сандурский. - Предполагается, что дома в Больничном городке будут в 6-8 этажей.