Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой

84 процента от всех новостроек в России подходят под льготную ипотеку, то есть стоят дешевле максимальной суммы, предусмотренной программой, сообщает ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

Напомним, максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы и Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для других регионов - шесть миллионов. Учитывая, что заемщики должны располагать первоначальным взносом в размере минимум 20 процентов от общей суммы квартиры, то получается, что максимальная цена квартиры по субсидированию в двух столицах составляет 15 миллионов, в регионах - 7,2 миллиона рублей.

На старте программы под эту категорию попадал 91 процент от всех новостроек страны, сейчас этот показатель снизился до 84 процентов.

В частности, в Петербурге год назад в лимит укладывалось 96 процентов всех новостроек, сейчас - 91 процент. Снижение не очень заметное. Даже с учетом того, что цена за квадратный метр в строящихся домах достигла в Петербурге 130 тысяч рублей, просторная квартира эконом-класса площадью 80 квадратных метров, обходится покупателям чуть больше 10 миллионов рублей.

Дороже 15 миллионов рублей в Петербурге продаются квартиры бизнес-класса, однако их доля на рынке относительно невелика.

В Москве на старте программы под льготную ипотеку подходило 76 процентов выводимых на рынок объектов. Сейчас - 62 процента. В столице цены на недвижимость достаточно высокие, "квадрат" в строящихся домах сейчас стоит в среднем 250 тысяч рублей. Тем не менее, большинство квартир в столице доступны для покупки по программе. Минимальные показатели в Сочи. Там в пределах лимита можно купить только 12 процентов от всех новостроек, год назад, на старте программы этот показатель составлял 68 процентов.

Здесь объяснение кроется в высоких ценах на сочинские высотки. Когда программа стартовала, покупатели быстро разобрали более или менее бюджетные предложения. Новое строительство в Сочи в основном ведется в сегментах бизнес- и комфорт-класса. Квадратный метр стоит дороже 150 тысяч рублей. Учитывая установленный лимит в 7,2 миллиона для Краснодарского края, по в рамках программы в Сочи можно купить квартиру площадью 45-47 квадратных метров.

В Екатеринбурге под льготную ипотеку подходят 72 процентов от всех новостроек, в Красноярске - 75 процентов, в Нижнем Новгороде и Казани - 80 процентов. В Челябинске, Пензе, Рязани и Ростове-на-Дону в утвержденный лимит укладываются 99 процентов от всех квартир в новостройках.

А в Липецке и Кирове лимита программы хватит на покупку любой квартиры. В Ярославле в прошлом году под программу подходило 99 процентов от всех объектов, сейчас - 100. Это позволяет сделать вывод о том, что в Ярославле за год удалось продать самые дорогие новостройки. Либо же цены на недвижимость снизились.