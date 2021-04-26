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26.04.2021 18:34
Рубрика: Общество

В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Колонну военной техники, которая пройдет по центру Мурманска в День Победы, возглавит легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Вместе с ним в "исторической" части парада примут участие ретроавтомобили и мотоциклы военной и послевоенной поры. Помимо них, будут представлены и современные боевые машины. Всего мурманчане смогут увидеть более 70 единиц военной техники, в числе которой бронеавтомобили П-230Т "Тигр-М", реактивные системы залпового огня БM‑21 "Град" на шасси грузовиков "Урал", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", БТР-82А, береговой ракетный комплекс "Бастион", снегоболотоходы ГАЗ-3344 "Алеут", пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона уже начали готовить технику к параду. Специалисты-ремонтники приводят в порядок внешний вид машин: моют и полируют их, освежают лакокрасочное покрытие, наклеивают праздничный логотип - красную звезду на фоне георгиевской ленты.

Первая тренировка парада на улицах Мурманска пройдёт уже 3 мая, вторая спланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника - 7 мая.

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