В Петербурге долгожителям будут выплачивать деньги к юбилею

В Петербурге появятся новые выплаты для долгожителей. К 90-летнему юбилею граждане будут получать единовременную выплату от города в размере 15 тысяч рублей, на 95 лет - 20 тысяч и на 100-летие - по 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Сейчас в Петербурге проживает 350 человек старше 100 лет, 30 тысяч горожан отметили 90-летний юбилей. Самому пожилому жителю Северной столицы 108 лет.

А общее число пенсионеров в Петербурге превышает 1,6 миллиона человек.

Поздравления долгожителей в Петербурге практиковались и раньше. Обычно юбиляров навещают представители районной администрации, дарят цветы, открытки и памятные подарки. Сейчас к этому прибавится и денежный презент.