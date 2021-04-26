В Петербурге посетители библиотеки подрались из-за стула

В Российской национальной библиотеке в центре Санкт-Петербурга произошел инцидент, не типичный для одного из старейших учреждений культуры: здесь подрались посетители. Чтобы их разнять, пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Как сообщили в Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт между читателями возник днем 24 апреля. В центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в здании библиотеки на площади Островского сработала кнопка тревожной сигнализации.

Оказалось, что зачинщиком конфликта стал гражданин, занявший сразу два места: на одно сел сам, на другое поставил сумку. На просьбу другого посетителя освободить стул он отреагировал отказом в агрессивной форме - нанес телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Второго же участника потасовки задержал прибывший на место наряд вневедомственной охраны и передал в территориальный отдел полиции.