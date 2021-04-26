В Петербурге продавцы БАДов пойдут под суд за обман пенсионеров

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве с биологически активными добавками. Их под видом лекарств продавали пенсионерам, сообщают в надзорном ведомстве.

Группировка действовала в Петербурге с 2016 по 2018 годы. В уголовном деле 120 пострадавших в возрасте от 60 до 90 лет. У пенсионеров в общей сложности выманили 34 миллиона рублей. Пенсионерам врали, что все препараты обладают чудодейственными свойствами, их не продают в аптеках и можно приобрести их только с курьерской доставкой.

В группировку входили 23 человека. Им вменяют мошенничество и создание преступного сообщества.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в Невский районный суд.