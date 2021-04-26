В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки

В Петербурге с 26 апреля жители не смогут посещать городские леса и лесопарки, сообщает администрация Северной столицы. Запрет продлится до 12 июля и обусловлен введением особого противопожарного режима.

Такой режим вводится в Петербурге ежегодно, чтобы предотвратить появление пожаров. Обычных парков запрет не касается, 1 мая они должны открыться после просушки.

В рамках противопожарного режима гражданам также запрещено жечь мусор, сухую траву и разводить открытый огонь. Это в большей степени касается частного сектора Петербурга.

Кроме того, на массовых мероприятиях без согласования с ГУ МЧС по Северной столице нельзя устраивать фейерверки и файр-шоу.