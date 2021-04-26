В Петербурге рэпер-дрифтер перекрыл движение ради съемок клипа

Съемки клипа в центре Петербурга закончились уголовным делом. Музыкант и видеооператоры будут отвечать по закону за перекрытие дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 апреля около 20.00 29-летний рэпер за рулем тюнингованного спортивного автомобиля Nissan устроил дрифт на улице Восстания, не обращая внимания на других участников дорожного движения. Товарищи музыканта снимали происходящее на видео. В погоне за эффектной съемкой молодые люди перекрыли движение и создали большую пробку в историческом центре города. Конец этому положил сотрудник ГИБДД.

Выяснилось, что видео с дрифтом должно было лечь в основу его нового клипа. Музыкант и двое участников его команды, 32 и 33 лет (все трое - уроженцы Карелии), были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности.

В МВД отметили, что музыкант извинился за свой поступок, но это не освободило его от ответственности. В отношении нарушителей порядка возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование движению транспортных средств" (часть 1 статьи 267 УК РФ). Эта статья не исключает реального лишения свободы.

В ночь на 25 апреля все трое участников инцидента были задержаны возле ночного клуба на набережной канала Грибоедова.