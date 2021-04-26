В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета

В Вологодской области режим повышенной готовности, в рамках которого вводятся антикоронавирусные ограничения, продлен до 31 мая. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам заседания оперативного штаба, где изучалась ситуация с COVID-19 в регионе.

В частности, в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Это значит, что традиционных первомайских демонстраций на Вологодчине не будет. Также 9 мая в формате онлайн в регионе пройдет акция "Бессмертный полк". Власти региона рассчитывают, что при благоприятной эпидемиологической обстановке мероприятие пройдет в оффлайн формате 24 июня.

Также в регионе сохраняется масочный режим, предприятиям рекомендовано обеспечить удаленный режим работы для сотрудников пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями.

До 1 мая в Вологодской области планируют завершить вакцинацию шести тысяч жителей региона, которые сейчас находятся в листе ожидания и открыть прививочные пункты в торговых центрах, где получить вакцину можно будет без предварительной записи. По оценкам властей Вологодчины, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку получило около 60 процентов жителей региона. При условиях поставки вакцины к нужным показателям в области готовы выйти до 26 августа. Сейчас в регионе открыт 171 пункт вакцинации.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 44654 случая COVID-19, ежедневно врачи выявляют около шестидесяти новых заболевших.