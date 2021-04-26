Впервые пройдет масштабная международная выставка вооружения Росгвардии

В Санкт-Петербурге готовится первая Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "EXPOTECHNOSTRAZH- 2021".

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на форуме будет представлена специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, инновационные разработки в сфере безопасности, направленные на совершенствование технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур.

Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий. Мероприятие позволит показать пути повышения эффективности технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и законных интересов граждан.

Эта выставка пройдет под эгидой Росгвардии в ноябре. Но готовятся к ней уже сейчас.

По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова его первый заместитель генерал-полковник Алексей Беззубиков провел в Санкт-Петербурге первое совещание, посвященное организации и проведению выставки. В работе совещания приняли участия представители структурных подразделений Росгвардии, администрации Санкт-Петербурга, промышленных предприятий и выставочного оператора.

Генерал-полковник Алексей Беззубиков сообщил, что разработана концепция проведения международного форума, сформирован организационный, комитет, создана рабочая группа.