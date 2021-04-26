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26.04.2021 19:00
Рубрика: Общество

На трассе "Таврида" появятся переходы для диких животных

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе обследуют леса вокруг трассы "Таврида", чтобы выбрать места строительства переходов (экодуков) для диких животных. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

Ведомство объявило тендер стоимостью 1,2 миллиона рублей на выполнение экологического обследования территории горнолесного массива Мекензиевых гор, по которому проходит трасса. Подрядчик должен определить, где должны располагаться биопереходы для животных через полосу отчуждения и проезжую часть автодороги А-291. Итоги конкурса подведут 25 мая.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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При выполнении работ будет изучена 500-метровая зона по обеим сторонам от полосы отчуждения трассы "Таврида" в пределах Мекензиевского лесничества. Речь об участке, прилегающем к охотничьим угодьям Севастополя.

Подрядчик должен выяснить, обитают ли на этой территории благородный олень, косуля европейская, муфлон европейский, кабан, лисица, волк, заяц, куница, изучить их перемещения и обосновать необходимость постройки экодуков. Цель этих работ - найти места с наибольшей миграционной активностью животных, чтобы связать их с будущими экопереходами через трассу.

Предстоят полевые экспедиции, участники которых будут искать следы жизнедеятельности млекопитающих, устанавливать фотоловушки, наносить все данные на карту. По результатам полевых работ подготовят выводы и рекомендации о необходимости постройки биопереходов и выборе оптимальных мест для них.

В Севприроднадзоре добавили, что экодук может представлять из себя мост или тоннель, который позволит животным безопасно пересекать проезжую часть. Первые экодуки в России появились в 2016 году в Калужской области. Сейчас ведется строительство пяти биопереходов на ЦКАД-3 в Подмосковье, чтобы снизить число смертельных ДТП из-за диких животных, перебегающих трассу. Экодуками также смогут пользоваться люди - сельские жители, грибники, туристы.

- Проблема в том, что животные не могут перейти трассу по путям традиционных миграций, - рассказал "РГ" доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Леонов. - Это непреодолимая стена для всех наземных животных, разве что кто-то выбежит на дорогу, а это может привести не только к их гибели, но и вызвать серьезные аварии. По этой причине через такие широкие трассы с интенсивным движением делают, как правило, большие подземные переходы. Нередко их используют и чтобы перегонять стада с одной стороны дороги на другую, на новое пастбище. Исследование позволит сделать вывод о том, в каком состоянии находится природа на территории вдоль трассы, и какие шаги предпринять, чтобы сохранить экосистему в целом, потому что она зависит от самых разных животных, которые вынуждены с присутствием человека изменять характер своей жизни. На территории Республики Крым тоже стоит провести такое исследование, трассу "Таврида" сложно преодолеть животным на всем ее протяжении.

Справка "РГ"

7-й участок трассы "Таврида", проходящий по территории Севастополя, был построен в горной и лесной местности. Так как трасса прошла вдалеке от населенных пунктов, на участке отсутствуют пешеходные переходы, никаких способов пересечь трассу нет. Ранее в правительстве Севастополя обсуждали создание перехода в связи с тем, что трасса "Таврида" перекрыла часть экомаршрута "Большая севастопольская тропа", который входит в число приоритетных проектов региона.

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