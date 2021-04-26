VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября

VI Ялтинский международный экономический форум может состояться в первых числах ноября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает пресс-служба правительства.

- ЯМЭФ пройдет в первых числах ноября, сейчас согласовывается вопрос, - рассказал Сергей Аксенов. - Оргкомитет возглавляет зампредседателя правительства. Поэтому готовим.

По словам главы республики, в этом году Крым примет также участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в начале июня. Аксенов пообещал представительство Крыма в Петербурге на высоком уровне и заверил, что крымский стенд уже готов. В этом году Крым в городе на Неве будут представлять и чиновники, и бизнесмены.

Последний раз ЯМЭФ проходил в 2019 году и собрал около 4500 участников из 89 стран мира. На его площадке было подписано порядка 100 соглашений и меморандумов между участниками на сумму 215 миллиардов рублей. Правительство Крыма подписало восемь соглашений с объемом инвестиций в экономику республики восьми миллиардов рублей, предусматривающие создание 1700 рабочих мест.

Шестой ЯМЭФ должен был состояться год назад, в период с 23 по 25 апреля. Однако из-за пандемии был перенесен на осень, а затем и отложен на 2021 год.