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26.04.2021 15:52
Рубрика: Экономика

VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

VI Ялтинский международный экономический форум может состояться в первых числах ноября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает пресс-служба правительства.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- ЯМЭФ пройдет в первых числах ноября, сейчас согласовывается вопрос, - рассказал Сергей Аксенов. - Оргкомитет возглавляет зампредседателя правительства. Поэтому готовим.

По словам главы республики, в этом году Крым примет также участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в начале июня. Аксенов пообещал представительство Крыма в Петербурге на высоком уровне и заверил, что крымский стенд уже готов. В этом году Крым в городе на Неве будут представлять и чиновники, и бизнесмены.

Последний раз ЯМЭФ проходил в 2019 году и собрал около 4500 участников из 89 стран мира. На его площадке было подписано порядка 100 соглашений и меморандумов между участниками на сумму 215 миллиардов рублей. Правительство Крыма подписало восемь соглашений с объемом инвестиций в экономику республики восьми миллиардов рублей, предусматривающие создание 1700 рабочих мест.

Шестой ЯМЭФ должен был состояться год назад, в период с 23 по 25 апреля. Однако из-за пандемии был перенесен на осень, а затем и отложен на 2021 год.

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