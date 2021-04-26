Симферополю в 2021 году выделили на ремонт дорог 3,5 млрд рублей

В 2021 году правительство РФ выделило Симферополю беспрецедентную сумму на ремонт дорог - более 3,5 миллиарда рублей.

Об этом "РГ" сообщил вице-премьер Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

В Симферополе суммарно около 800 километров муниципальных дорог. И в ближайшие годы ежегодно столице Крыма будет выделяться на их приведение в порядок не менее трех миллиардов.

- В один момент сделать ремонт на всех улицах мы не сможем, но начнем с дорог, где самое интенсивное движение, - отметил Евгений Кабанов. - Это дороги, которыми пользуется максимальное число горожан, которые ведут к важным социальным объектам - школам, детсадам, больницам. Сделаем основные улицы и перейдем в частный сектор. В течение трех-четырех мы приведем дороги крымской столицы в нормативное состояние.

Ремонт основных городских магистралей, включая улицу Киевскую и проспект Вернадского, напомним, ведет генподрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" компания "ВАД". Техника вышла на городские дороги еще 15 февраля.