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12.02.2021 16:17
Рубрика: Экономика

В Симферополе с 15 февраля начнется ремонт дорог

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

Генподрядчик строительства трассы "Таврида" компания "ВАД" с 15 февраля начнет подготовку к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя общей протяженностью 6,4 километра. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Работы стартуют на улице Козлова (участок от Севастопольской до Ангарской длиной 1,75 километра), Клары Цеткин (0,6 километра), Субхи (0,9), Тарвацкого (0,2), Широкая (1), Марка Донского (0,9) и в переулке Киевский (1 километр). Строители уверены, что начинающееся арктическое вторжение не помешает приступить к подготовительным работам. Это демонтаж бортового камня и подвоз стройматериалов.

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- С конца февраля после возвращения плюсовых температур специалисты приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия, - пояснил пресс-секретарь дорожно-строительной компании Григорий Назаров. - Если позволят погодные условия, укладка выравнивающего слоя на участках ремонтов начнется в начале марта.

На участках дорог уложат два слоя асфальтобетона. При необходимости дорожники проведут замену основания и уложат выравнивающий слой. Просевшие канализационные колодцы поднимут до уровня асфальта, изношенные люки - заменят.

Чтобы не создавать помех начинающимся работам, водителям необходимо заблаговременно убрать с этих улиц припаркованный транспорт и пользоваться альтернативными путями проезда.

Ранее стало известно, что подрядчик "Тавриды" также отремонтирует семь километров дороги Симферополь-Джанкой от объездной Симферополя до трассы "Таврида", 10 километров дороги Красноперекопск-Симферополь в районе поселка Гвардейское, 3 километра дороги Симферополь-Евпатория в районе поселка Родниковое на выезде из столицы и 5,5 километра в районе Скворцово.

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