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26.04.2021 16:55
Рубрика: Общество

На саммит ученых и инженеров в "Сириусе" собрались более 800 человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Научно-техническом университете "Сириус" во вторник откроется саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", который собрал рекордное количество участников - на масштабное событие из 42 российских регионов съехались более 800 студентов и аспирантов.
Фото: Пресс-служба НТУ "Сириус" Фото: Пресс-служба НТУ "Сириус"
Фото: Пресс-служба НТУ "Сириус"

А в понедельник в "Сириусе" проходит день открытых дверей - гости знакомятся с площадкой и сотрудниками.

Фото: iStock
В "Сириусе" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

Саммит призван объединить выдающихся ученых, передовые вузы, индустриальные компании, активно внедряющие инновации, и молодое поколение исследователей. В этом году мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России.

Всего на конкурсный отбор поступило почти 700 заявок. По сравнению с прошлым саммитом количество участников выросло почти в два раза, а в поданных заявках организаторы отметили научный креатив и междисциплинарность. По их словам, главная особенность программы состоит в том, чтобы дать участникам возможность взаимодействовать в различных форматах, получать обратную связь по своим проектам и идеям, обсуждать коллаборации и планировать стажировки.

- Поразило большое количество неожиданных и нешаблонных, а также междисциплинарных проектов, - рассказал один из экспертов, участвовавший в отборе заявок, руководитель направления "Генная терапия" Научного центра генетики и наук о жизни Александр Карабельский. - Некоторые темы не так часто можно встретить на студенческих конференциях, например бесклеточный синтез белка или бор-нейтронозахватную терапию.

Среди проверенных работ эксперты назвали много перспективных проектов, которые касаются как фундаментальной науки, так и практического применения научных знаний.

В области генетики и наук о жизни ученые особо отметили идею использовать сосудистую систему растений для создания модели кровеносной системы человека и использования ее, например, для тестирования новых тромболитических лекарственных средств как альтернативу животным моделям. По мнению экспертов, это довольно необычная и свежая идея, которая потенциально может дать толчок развитию тканевой инженерии.

Весьма интересными ученым показались экологические инициативы, связанные с мониторингом числа насекомых-опылителей и изучением биоразнообразия морских ресурсов. Речь идет о предотвращении возможных экологических катастроф, вызванных распространением новых видов. Так было в 1980-х годах, когда в Черное и Азовское моря попали гребневики и сократили популяции многих видов рыб и планктонных микроорганизмов, и совсем недавно, когда самшитовая огневка уничтожила реликтовые вечнозеленые деревья колхидского самшита.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Сириус" позвал школьников на пригласительный этап Всероссийской олимпиады

Самые массовые заявки - IT-направление. Студенты предложили много интересных идей в сфере энергетики и контроля за расходованием ресурсов на базе искусственного интеллекта.

Также эксперты отметили проекты управления подводными и надводными дронами и расчеты финансовой математики, связанные с оценкой рисков и оптимизацией страхования.

Среди когнитивных исследований большая часть студенческих работ связана с развитием образования. Например, предложены наработки по методикам изучения второго языка, преодолению стресса и депрессии у обучающихся.

Также есть фундаментальные нейрофизиологические исследования, которые в будущем могут помочь в диагностике заболеваний болезни Паркинсона. Они касаются анализа восприятия запахов и работы головного мозга у людей с этим диагнозом.

Тем временем

В рамках программы саммита в "Сириусе" пройдут мини-симпозиумы по генетике и эпигенетике старения, прикладной когнитивной психологии и нейронауке, биомедицине, иммунобиологии, искусственному интеллекту, раннему детскому развитию, трендам информационной безопасности, влиянию пандемии COVID-19 на потребительское кредитование и другим темам, а также семинары, "круглые столы" и панельные дискуссии. Саммит завершится 30 апреля награждением победителей финала Всероссийского конкурса "Большие вызовы".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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