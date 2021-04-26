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26.04.2021 12:07
Рубрика: Экономика

В Сочи на майские праздники ожидают приезда 200 тысяч туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи на майские праздники готовятся принять до 200 тысяч гостей. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Фото: iStock
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"Часть из них будут путешествовать на автомобилях, поэтому важная задача сейчас - оптимизировать дорожную сеть курорта, - написал он в своем Telegram-канале. - Совместно с минтрансом края провели комиссионное обследование объектов ремонта дорожной инфраструктуры в Лазаревском районе".

Кроме того, власти Сочи обсудили возможность снятия реверсивного движения в районе села Дедеркой Туапсинского района, где к началу майских праздников планируют снять реверс на одном из участков, что позволит автомобилистам сократить время в пути. Также прорабатываются вопросы отмены реверсивного движения еще на некоторых участках трассы.

Сейчас на федеральной автомобильной дороге А-147 работы проводятся сразу на нескольких участках, продолжается строительство подземных и надземных пешеходных переходов, ремонтно-восстановительные работы на мостовом сооружении, а также ликвидация оползневых участков.

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