В Сочи на майские праздники ожидают приезда 200 тысяч туристов

В Сочи на майские праздники готовятся принять до 200 тысяч гостей. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"Часть из них будут путешествовать на автомобилях, поэтому важная задача сейчас - оптимизировать дорожную сеть курорта, - написал он в своем Telegram-канале. - Совместно с минтрансом края провели комиссионное обследование объектов ремонта дорожной инфраструктуры в Лазаревском районе".

Кроме того, власти Сочи обсудили возможность снятия реверсивного движения в районе села Дедеркой Туапсинского района, где к началу майских праздников планируют снять реверс на одном из участков, что позволит автомобилистам сократить время в пути. Также прорабатываются вопросы отмены реверсивного движения еще на некоторых участках трассы.

Сейчас на федеральной автомобильной дороге А-147 работы проводятся сразу на нескольких участках, продолжается строительство подземных и надземных пешеходных переходов, ремонтно-восстановительные работы на мостовом сооружении, а также ликвидация оползневых участков.