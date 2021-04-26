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26.04.2021 11:29
Рубрика: Власть

В 2021 году Тюменская область получит инфраструктурные облигации

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
В ходе визита в Тюменскую область полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетил Федеральный центр нейрохирургии и поздравил врачей с успешной работой на протяжении 10 лет, а также провел несколько знаковых совещаний в местном правительстве. Лейтмотивом всех диалогов стало исполнение поручений главы государства, на минувшей неделе прозвучавших в Послании Федеральному собранию. Самое главное, отметил полпред, отныне горизонт планирования, в том числе в рамках национальных программ, сдвинут с 2024-го на 2030 год.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Якушев отметил важность проекта "Северный широтный ход" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, о котором ранее говорил Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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- Мы неоднократно просчитывали финансовые эффекты. Они очевидны и напрямую касаются развития месторождений, вновь создаваемых рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы. Инициатива будет реализована в рамках государственно-частного партнерства. Спустя время концессионер обязательно вернет свои инвестиции за счет грузоотправителей, - подчеркнул полпред.

Непосредственно Тюменскую область ждет участие в амбициозном проекте использования инфраструктурных облигаций для увеличения объемов жилищного строительства.

- Пилотной площадкой станет именно Тюмень, которая уже сейчас строит свыше двух миллионов квадратных метров. Когда выработается технология, перенесем ее в другие регионы России, - добавил Владимир Якушев.

Чтобы вписаться в план страны по ежегодной сдаче 120 миллионов квадратных метров, Уральский федеральный округ должен выйти на 10 миллионов квадратов (в предыдущие годы удавалось строить 8 миллионов, поэтому шаг в два миллиона вполне возможен).

Заместитель генерального директора финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Денис Филиппов, который также прибыл в Тюмень, добавил, что Уральский федеральный округ остается лидером по объему введенного жилья на земельных участках федеральной собственности. Облигации в виде дополнительного финансового источника для развития городской среды выпустят на 500 миллиардов рублей и выдадут застройщикам в ближайшее время. При этом УрФО может рассчитывать на шестнадцатую часть. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал инфраструктурные облигации "длинными и дешевыми деньгами", которые непременно позволят увеличить темпы строительства.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Что касается развития арендного фонда в городах с высокой экономической активностью, которое также будет осуществляться в партнерстве с ДОМ.РФ, тут глава области выразил такое мнение:

- Строительство жилья для аренды - часть комплексного развития территории. Это направление поможет субъекту в решении квартирного вопроса для многих социальных категорий граждан. Для нас интересна модель, когда регион и ДОМ.РФ компенсируют часть арендной платы для врачей, педагогов, других работников бюджетной сферы. Этот механизм позволит снизить сроки ожидания заветных квадратных метров и число очередников по разным жилищным программам.

В ходе совещания Владимир Якушев остановился на строительстве скоростной автомобильной дороги Москва-Казань-Екатеринбург, с перспективой продлить ее до Новосибирска. Трасса свяжет разные регионы страны, а это уже совсем другая экономика и иные возможности для граждан и предпринимателей.

В разговоре о формировании системы социального казначейства полномочный представитель президента отметил две первостепенные задачи: создать единую базу малообеспеченных и избавить людей от хождения по инстанциям для сбора документов и подтверждения своего статуса. Что касается такого блока, как наука, то тут Якушев высказался, что фундаментальные исследования только ради них самих, без отдачи - это позапрошлый век; современные ученые должны понимать, на какого конкретного заказчика и потребителя они работают.

Между тем

Полпред Якушев рассказал, что серьезную задолженность перед банками имеет Курганская область. Скорее всего, этот регион попадет в проект по замене коммерческого кредита государственным на 15 лет под ставку 3 процента годовых. Свердловская область проявила интерес к снятию долга по выпущенным ценным бумагам. Челябинск же сейчас прорабатывает стратегию строительства метро по наименьшей стоимости.

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