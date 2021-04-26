Решетников: Нужна актуализация данных о поглощении CO2 нашими лесами

Мы должны добиваться актуализации данных о поглощающих углекислый газ способностях наших лесов и признания их международным сообществом. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на круглом столе "Климатическая повестка: вызовы и перспективы экономического развития" в Высшей школе экономики.

Это означает, применение международных методик расчетов и максимальную открытость данных, по которым ведутся расчеты, сказал Решетников. Он уточнил, что в мире учитываются только управляемые экосистемы, а в нашей стране совсем не все российские леса можно отнести к таковым. Поэтому требуется наращивание усилий в сфере лесовосстановления, защиты от пожаров и кадастрирования лесов, а также изменения общего подхода к управлению российскими лесами, подчеркнул Решетников.

По его словам, выступление Владимира Путина на Климатическом саммите требует от России выполнения интенсивного, а не базового сценария Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. В нем помимо новых мер по внедрению энерго и ресурсосберегающих технологий во всех

отраслях экономики предусматривается снижение углеродоемкости производства, а также вводится национальное регулирование парниковых газов. Кроме этого планируется увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электрификация транспорта, а также внедрение технологий захвата, хранения и переработки углекислого газа.

Сейчас в России принята модель мягкого и поэтапного регулирования - компаниям лишь рекомендуют, но не принуждают внедрять зеленые технологии. Более жесткая модель, предусматривающая квотирование и достижение углеродной нейтральности внедряется лишь по желанию регионов, например в Сахалинской области.

По мнению Решетникова, климатическая повестка ведет к новой технологической революции. Это технологии ВИЭ, водородной энергетики, электрификации транспорта и атомной энергетики, где наша страна является признанным лидером. Повестка затрагивает все отрасли экономики, а также науку, образование и государственной управление. Россия во многом уже сама формирует эту повестку и поэтому она не является угрозой для нашей страны, считает министр.