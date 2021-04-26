Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в праздники

На майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя в России. Все сообщения о таком запрете в интернете не соответствуют действительности, пояснил Роспотребнадзор в Instagram.

"Российской газете" в ведомстве также подтвердили, что все сообщения подобного плана являются вымышленными.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что уже с 30 апреля Роспотребнадзор может ограничить продажу спиртного. В некоторых СМИ появились сообщения, что алкоголь в регионах нельзя будет купить с 1 по 10 мая включительно.