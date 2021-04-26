Росреестр передал налоговикам сведения о 62 млн объектов

Росреестр за 2020 год передал в налоговую службу сведения о 62 млн объектов недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Это на 17% больше, чем в 2019 году, когда сообщалось о 51,5 млн объектов. Около 28,3 млн объектов 2020 года - земельные участки (в 2019 году - 16,4 млн) и 34,4 млн - другие объекты (в 2019 году таких было 35 млн).

Обмен информацией между ведомствами происходит автоматизировано, через взаимодействие информационных систем. В ФНС передаются сведения о недвижимости, с которой в течение года совершались учетно-регистрационные действия, в том числе вносились изменения в сведения ЕГРН, влекущие пересчет кадастровой стоимости, регистрировался переход прав, сообщила замруководителя Росреестра Галина Елизарова.