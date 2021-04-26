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26.04.2021 10:07
Рубрика: Экономика

Россия может стать мировым лидером по производству "зеленого" водорода

Текст: Александр Проценко

Мощный каскад гидроэлектростанций, обеспечивающий России значительную долю электроэнергии, может вывести нашу страну в мировые лидера по производству "зеленого водорода". Об этом заявил глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.

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Инициированный Индией в ноябре 2015 года Международный солнечный альянс уже включает в себя 121 страну и после ООН является самой большой группой государств в мире. Большинство из членов альянса - солнечные страны, которые лежат либо полностью, либо частично между Тропиком Рака и Тропиком Козерога.

Основная цель содружества - работать над проблемой наращивания и эффективного потребления солнечной энергии, чтобы снизить зависимость мировой экономики от ископаемого топлива.

В качестве одного из эффективных заменителей его рассматривается "зеленый" водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией. А если электричество, используемое в процессе, поступает из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце или вода, то такой водород называют возобновляемым или "зеленым".

Фото: iStock
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"Эта та сфера, где Россия может стать лидером. Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт", - заявил Аджай Матур в интервью РИА Новости.

Впрочем, Россия и без этих призывов намерена, согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, к 2050 году зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. В перспективе страна хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн экологически чистых видов водорода.

Экономика Отрасли Энергетика

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