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26.04.2021 13:35
Рубрика: Власть

Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии

Текст: Юрий Когалов
Москва объявила "персоной нон грата" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ. Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.
Фото: Hynek Moravec/ wikimedia.org
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Как заявили на Смоленской площади, на этот шаг российская сторона пошла "в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

Нота об объявлении итальянского дипломата "персоной нон грата" была вручена приглашенному в МИД послу Италии Паскуале Терраччано. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

Напомним, в конце марта в Италии был задержан офицер вооруженных сил РФ, аккредитованный при посольстве в Риме, во время встречи с представителем генштаба минобороны Италии, на которой, как утверждает итальянская сторона, происходила передача секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. В связи с инцидентом Рим объявил "персонами нон грата" двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.

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