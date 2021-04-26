Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии

Москва объявила "персоной нон грата" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ. Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

Как заявили на Смоленской площади, на этот шаг российская сторона пошла "в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

Нота об объявлении итальянского дипломата "персоной нон грата" была вручена приглашенному в МИД послу Италии Паскуале Терраччано. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

Напомним, в конце марта в Италии был задержан офицер вооруженных сил РФ, аккредитованный при посольстве в Риме, во время встречи с представителем генштаба минобороны Италии, на которой, как утверждает итальянская сторона, происходила передача секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. В связи с инцидентом Рим объявил "персонами нон грата" двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.