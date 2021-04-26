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26.04.2021 14:10
Рубрика: Экономика

Россия установила рекорд по экспорту в Китай

Текст: Ирина Алпатова
Российский несырьевой неэнергетический экспорта в Китай достиг в 2020 году 16,3 млрд долларов, что на 13% выше, чем годом ранее. Этот исторический рекорд России удалось достичь, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сообщили в организации "Национальные приоритеты".

Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров. Особенно востребованы мука, детские макароны в виде алфавита, гранола, БАДы и настойки из пантов марала и северного оленя. В 2020 году значительно возросли поставки говядины (в 4,5 раза), рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей. По данным ФТС, в 2020 году Россия экспортировала в Китай более 80 тыс. тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Фото: Предоставлено China Daily
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Согласно показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. А к 2024 году страны договорились достичь товарооборота в 200 млрд долларов, напомнила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Для этого, по ее мнению, необходимо открывать новые ниши (например, перспективными могут быть товары АПК) и возродить логистические маршруты, многие из которых сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса. Из 9 агроэкспрессов, организованных РЭЦ совместно "РЖД-Логистика", сейчас работают только 3.

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