Россия высылает итальянского и украинского дипломатов

МИД России в понедельник объявил персонами нон грата украинского дипломата и помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при итальянском посольстве. Как отметили на Смоленской площади, оба случая являются зеркальным ответом на основе принципа взаимности на недружественные действия Киева и Рима.

Итальянскому представителю предписано покинуть территорию РФ в течение 24 часов, украинцу - до конца дня 30 апреля. При этом Москва предупредила Киев, что "в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России".

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Барту Горману ноту МИД о вносимых российской стороной изменениях в порядок поездок по территории РФ для сотрудников посольства и консульских учреждений США. Гормана также предупредили, что в ближайшее время будут предприняты дальнейшие шаги в ответ на действия США антироссийской направленности.