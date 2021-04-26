Россия высылает итальянского и украинского дипломатов

Итальянскому представителю предписано покинуть территорию РФ в течение 24 часов, украинцу - до конца дня 30 апреля. При этом Москва предупредила Киев, что "в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России".
Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Барту Горману ноту МИД о вносимых российской стороной изменениях в порядок поездок по территории РФ для сотрудников посольства и консульских учреждений США. Гормана также предупредили, что в ближайшее время будут предприняты дальнейшие шаги в ответ на действия США антироссийской направленности.