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26.04.2021 08:01
Рубрика: Экономика

Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк "Открытие" провел исследование потребностей россиян в ежемесячных доходах, достаточных для достойной жизни. Выяснилось: среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Больше всего таких счастливчиков в Москве и Московской области, меньше - на Дальнем Востоке, а также во второй столице - Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Исследование показало, что у большинства россиян относительно невысокие запросы. Больше трети респондентов - 38% - заявили, что считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тысяч рублей. Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, но 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч в месяц. Еще девять процентов респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

Большинство участников банковского исследования имели постоянную работу и заработок - таких оказалось 70%. По данным "Открытия", в стране сейчас наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством фиксируется в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы в среднем по России у 8% респондентов, но на Северном Кавказе их доля достигает 15%.

Именно подработка у большинства россиян считается наиболее реальным способом повысить свои доходы до достойного уровня. 70% граждан готовы искать для себя вторую работу, а каждый десятый уже подрабатывает. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать подработки, поскольку слишком много сил тратят на своей нынешней работе.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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