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Текст:   Александр Проценко 
14:07 26.04.2021

Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2%

Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2%. Об этом сообщается в статистических материалах Банка России. Это выше показателей января (0,9%) и февраля (1,9%) этого года.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Уточняется, что объем выдач в рамках программы "Льготная ипотека 6,5%" увеличился на четверть по сравнению с февралем - до 135 млрд руб., но пока остается ниже пиковых значений осени 2020 года, когда выдачи достигали почти 160 млрд руб. за месяц. Также в материалах Банка России сообщается, что всего на 1 апреля в рамках программы выдано кредитов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

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