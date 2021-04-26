Саммит "Цифровой Китай" начал работу

Саммит, проходящий как в онлайн, так и офлайн-форматах, состоит из семи секций, в том числе: основного форума, выставки, подфорумов, а также конкурса инноваций. Мероприятие сосредоточено на цифровой трансформации в нескольких секторах, включая управление, экономику, экологию, информационные технологии, городское строительство и подъем сельских районов.

Двухдневный саммит организован Государственной канцелярией интернет-информации, Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством промышленности и информатизации КНР, Комитетом Госсовета по контролю и управлению государственным имуществом и правительством провинции Фуцзянь.