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26.04.2021 18:27

Саммит "Цифровой Китай" начал работу

Сегодня в Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь на востоке Китая, открылся 4-й саммит "Цифровой Китай". На нем будут представлены достижения страны в области информатики и инновации в сфере цифровой трансформации, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Саммит призван предоставить платформу для обменов и сотрудничества между цифровыми технологиями и производством.
Саммит развивает интеграцию цифровых технологий в производство. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Саммит развивает интеграцию цифровых технологий в производство. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Саммит развивает интеграцию цифровых технологий в производство. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Саммит, проходящий как в онлайн, так и офлайн-форматах, состоит из семи секций, в том числе: основного форума, выставки, подфорумов, а также конкурса инноваций. Мероприятие сосредоточено на цифровой трансформации в нескольких секторах, включая управление, экономику, экологию, информационные технологии, городское строительство и подъем сельских районов.

Двухдневный саммит организован Государственной канцелярией интернет-информации, Государственным комитетом по делам развития и реформ, Министерством промышленности и информатизации КНР, Комитетом Госсовета по контролю и управлению государственным имуществом и правительством провинции Фуцзянь.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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