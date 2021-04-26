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Текст:   Марина Трубилина 
14:54 26.04.2021

Сбербанк упростил оформление ипотеки на индивидуальные дома

Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Сбербанк улучшает условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство - в частности, сокращен пакет документов, который должен предоставить клиент для получения кредита, сообщает пресс-служба банка.

Фото: iStock
Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой

Теперь не обязательно предоставлять смету - банк будет ориентироваться на стоимость строительства, заявленную клиентом в параметрах строительства, если он сам возводит дом, или же указанную в договоре подряда.

Выдавать кредит будут траншами. Причем, получая очередную часть суммы, не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платежными документами. Вместо этого после завершения строительства заемщик должен будет предоставить уведомление о соответствии его садового или жилого дома ранее заявленным параметрам (форма, которая предоставляется муниципалитетом) или же выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на новостройку.

Кроме того, банк в пилотном режиме запустил комплексное решение для ИЖС по аналогии с тем, которое используется для проектов многоквартирных домов: застройщик, получающий проектное финансирование в банке, часть скидки перераспределяет в пользу покупателя, оформляющего ипотеку. В рамках пилотных проектов планируется строительство более 300 жилых домов. Во втором полугодии решение для ИЖС станет массовым продуктом, который будет предлагаться клиентам во всех регионах РФ, сообщает пресс-служба банка.

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