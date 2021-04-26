Сельхозартель в Карачаево-Черкесии возрождает племенное животноводство

В этом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, на госпрограмму развития АПК выделено 256,2 миллиарда рублей федеральных средств. Правительство РФ и региональные власти на постоянной основе оказывают сельскому хозяйству мощную помощь в той или иной форме, и многие агропредприятия успешно пользуются поддержкой, предложенной государством. Мы решили спросить у самих сельхозпроизводителей, какие задачи они ставят перед своими хозяйствами, в чем видят трудности и перспективы для роста и как складывается их сотрудничество с государственными структурами. Для этого мы посетили колхоз-племрепродуктор "Кубань" в Карачаево-Черкесской Республике, руководит которым Марина Борлакова.

КЧР - аграрный регион, больше половины населения проживают в сельской местности - это около 270 тысяч человек. Примерно для 80 процентов из них сельское хозяйство - единственный источник дохода.

- Каждое агропредприятие имеет для республики огромное значение, а его успехи и затруднения никогда не остаются без внимания властей региона, так как от работы АПК зависит стабильность социальной сферы, - утверждает кандидат экономических наук, доцент Северо-Кавказской государственной академии Марина Борлакова.

Марина Рамазановна не понаслышке знакома со всеми особенностями работы агропромышленного комплекса в регионе. Три года назад ее выбрали председателем сельхозартели, расположенной в Прикубанском районе КЧР.

За судьбу артели и села Дружба Борлакова болеет всей душой, ведь она человек местный. Марина с медалью закончила школу, потом - с красным дипломом Карачаево-Черкесский технологический институт. Много лет работала в колхозе под руководством своего отца Рамазана Магомедовича Айбазова - человека, сделавшего и для села, и для республики столько добрых дел, что его еще долго будут с благодарностью вспоминать земляки.

Рамазан Магомедович 55 лет отдал развитию сельского хозяйства региона, начинал рядовым колхозником, стал заведующим зернотоком, бригадиром комплексной бригады, а затем главным агрономом. С 1988 по 2013 год он работал председателем правления СХА колхоза-племрепродуктора "Кубань". Айбазов был крепким управленцем с передовым мышлением, он ввел семипольную систему севооборота и обучил этому специалистов других хозяйств, а в сфере животноводства добился для колхоза статуса племенного хозяйства. В 90-е годы он не позволил развалить успешное предприятие и сделал его еще стабильнее.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Когда Рамазана Айбазова не стало, через несколько лет к руководству приступила его дочь, но это было уже совсем другое хозяйство. Борлаковой пришлось буквально восстанавливать процветавший в прошлом колхоз. Женщина-руководитель - не столь уж привычная на Кавказе ситуация, и завоевать авторитет было непросто. Однако Марина Рамазановна - мама четырех сыновей и глубоко верующий человек - во всем опирается на поддержку своей семьи и к сложностям ей не привыкать. Невероятная энергия и позитивный настрой помогли новому председателю настроить коллектив на большую работу.

Есть время и для благотворительности. Больница, школа, детсад, спортклуб, ветераны и просто все нуждающиеся в помощи не остаются без внимания, а еще от долгов за электроэнергию, накопившихся во время пандемии, общей суммой 120 тысяч рублей была избавлена 41 семья.

От работы АПК зависит стабильность социальной сферы

Сегодня артель обрабатывает 1807 гектаров пашни, 715 гектаров отведены под пастбища и 119 - под сенокос. Колхозники занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника. Урожай зерновых составляет примерно 50 центнеров с гектара, что для зоны рискованного земледелия - хороший результат.

- В прошлом году выросли закупочные цены на зерновые, и хозяйства, успевшие в этот период продать урожай, получили прибыль, - рассказывает Марина Борлакова. - Однако расходы сельхозпроизводителей постоянно растут. Каждый год увеличиваются цены на горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и семена. У нас 35 единиц техники: комбайны, тракторы, зерновозы, но машины старые, а это подразумевает большие траты на запчасти. Я думаю, государство должно регулировать закупочные цены. Тогда и потребители не пострадают, и производственники не останутся в убытке.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Раньше хозяйство имело статус племенного, животноводы разводили коров красной степной породы. Сегодня артель пытается возродить это направление. Так как предприятие занимается растениеводством, заготовить корма и обеспечить ими животных получается. Но чтобы закупить племенную скотину, необходимы большие финансовые средства, а, значит, хозяйство нуждается в инвесторах. Взаимовыгодное сотрудничество могло бы поспособствовать реализации многих планов. Их у Марины Борлаковой громадье, благо экономическое образование и опыт позволяют ей точно рассчитать, какие из них могут принести выгоду и инвестору, и артели.

Хозяйство является коллективно-долевым, в его составе 700 пайщиков. Каждый год в зависимости от того, каким был урожай, пайщикам выплачиваются дивиденды: зерно, сахар, подсолнечное масло. На это уходит больше 20 миллионов рублей.

Есть в работе артели и сложности. Рамазан Айбазов в 2002 году сделал межевание, указав общую границу земли, принадлежавшей колхозу. Однако технический прогресс потребовал нового подхода, межевание надо было провести с помощью спутниковых измерений. Новый проект межевания был сделан в 2013 году, но зарегистрировать его так и не получилось в силу многих обстоятельств.

- Этот сложный процесс надо довести до конца в кратчайшие сроки (1 марта 2022 года истекает срок регистрации), и власти республики пообещали оказать нам поддержку, - говорит Марина Борлакова. - Очевидно, что усилия правительства КЧР играют большую роль в работе аграрного сектора экономики, эффективное взаимодействие между властью всех уровней и сельхозпроизводителями дает синергетический эффект. Надеюсь, что в нашем конкретном случае поддержка властей тоже приведет к закономерному результату.

Мы еще не раз наведаемся в Карачаево-Черкесскую Республику, посетим и гостеприимную сельхозартель в селе Дружба. Удастся ли наладить племенное животноводство, расширить пастбища, заняться разведением птицы и построить жилье для специалистов, как планирует Марина Борлакова? Будущее покажет. Если будет поддержка государства, все у аграриев получится.