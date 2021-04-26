Сельхозартель в Карачаево-Черкесии возрождает племенное животноводство

КЧР - аграрный регион, больше половины населения проживают в сельской местности - это около 270 тысяч человек. Примерно для 80 процентов из них сельское хозяйство - единственный источник дохода.
- Каждое агропредприятие имеет для республики огромное значение, а его успехи и затруднения никогда не остаются без внимания властей региона, так как от работы АПК зависит стабильность социальной сферы, - утверждает кандидат экономических наук, доцент Северо-Кавказской государственной академии Марина Борлакова.
Марина Рамазановна не понаслышке знакома со всеми особенностями работы агропромышленного комплекса в регионе. Три года назад ее выбрали председателем сельхозартели, расположенной в Прикубанском районе КЧР.
За судьбу артели и села Дружба Борлакова болеет всей душой, ведь она человек местный. Марина с медалью закончила школу, потом - с красным дипломом Карачаево-Черкесский технологический институт. Много лет работала в колхозе под руководством своего отца Рамазана Магомедовича Айбазова - человека, сделавшего и для села, и для республики столько добрых дел, что его еще долго будут с благодарностью вспоминать земляки.
Рамазан Магомедович 55 лет отдал развитию сельского хозяйства региона, начинал рядовым колхозником, стал заведующим зернотоком, бригадиром комплексной бригады, а затем главным агрономом. С 1988 по 2013 год он работал председателем правления СХА колхоза-племрепродуктора "Кубань". Айбазов был крепким управленцем с передовым мышлением, он ввел семипольную систему севооборота и обучил этому специалистов других хозяйств, а в сфере животноводства добился для колхоза статуса племенного хозяйства. В 90-е годы он не позволил развалить успешное предприятие и сделал его еще стабильнее.
Когда Рамазана Айбазова не стало, через несколько лет к руководству приступила его дочь, но это было уже совсем другое хозяйство. Борлаковой пришлось буквально восстанавливать процветавший в прошлом колхоз. Женщина-руководитель - не столь уж привычная на Кавказе ситуация, и завоевать авторитет было непросто. Однако Марина Рамазановна - мама четырех сыновей и глубоко верующий человек - во всем опирается на поддержку своей семьи и к сложностям ей не привыкать. Невероятная энергия и позитивный настрой помогли новому председателю настроить коллектив на большую работу.
Есть время и для благотворительности. Больница, школа, детсад, спортклуб, ветераны и просто все нуждающиеся в помощи не остаются без внимания, а еще от долгов за электроэнергию, накопившихся во время пандемии, общей суммой 120 тысяч рублей была избавлена 41 семья.
Сегодня артель обрабатывает 1807 гектаров пашни, 715 гектаров отведены под пастбища и 119 - под сенокос. Колхозники занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника. Урожай зерновых составляет примерно 50 центнеров с гектара, что для зоны рискованного земледелия - хороший результат.
- В прошлом году выросли закупочные цены на зерновые, и хозяйства, успевшие в этот период продать урожай, получили прибыль, - рассказывает Марина Борлакова. - Однако расходы сельхозпроизводителей постоянно растут. Каждый год увеличиваются цены на горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и семена. У нас 35 единиц техники: комбайны, тракторы, зерновозы, но машины старые, а это подразумевает большие траты на запчасти. Я думаю, государство должно регулировать закупочные цены. Тогда и потребители не пострадают, и производственники не останутся в убытке.
Раньше хозяйство имело статус племенного, животноводы разводили коров красной степной породы. Сегодня артель пытается возродить это направление. Так как предприятие занимается растениеводством, заготовить корма и обеспечить ими животных получается. Но чтобы закупить племенную скотину, необходимы большие финансовые средства, а, значит, хозяйство нуждается в инвесторах. Взаимовыгодное сотрудничество могло бы поспособствовать реализации многих планов. Их у Марины Борлаковой громадье, благо экономическое образование и опыт позволяют ей точно рассчитать, какие из них могут принести выгоду и инвестору, и артели.
Хозяйство является коллективно-долевым, в его составе 700 пайщиков. Каждый год в зависимости от того, каким был урожай, пайщикам выплачиваются дивиденды: зерно, сахар, подсолнечное масло. На это уходит больше 20 миллионов рублей.
Есть в работе артели и сложности. Рамазан Айбазов в 2002 году сделал межевание, указав общую границу земли, принадлежавшей колхозу. Однако технический прогресс потребовал нового подхода, межевание надо было провести с помощью спутниковых измерений. Новый проект межевания был сделан в 2013 году, но зарегистрировать его так и не получилось в силу многих обстоятельств.
- Этот сложный процесс надо довести до конца в кратчайшие сроки (1 марта 2022 года истекает срок регистрации), и власти республики пообещали оказать нам поддержку, - говорит Марина Борлакова. - Очевидно, что усилия правительства КЧР играют большую роль в работе аграрного сектора экономики, эффективное взаимодействие между властью всех уровней и сельхозпроизводителями дает синергетический эффект. Надеюсь, что в нашем конкретном случае поддержка властей тоже приведет к закономерному результату.
Мы еще не раз наведаемся в Карачаево-Черкесскую Республику, посетим и гостеприимную сельхозартель в селе Дружба. Удастся ли наладить племенное животноводство, расширить пастбища, заняться разведением птицы и построить жилье для специалистов, как планирует Марина Борлакова? Будущее покажет. Если будет поддержка государства, все у аграриев получится.