В заброшенной золотой шахте найдены сенсационно древние артефакты

Международная команда археологов из Польши, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Германии и США при обследовании заброшенной золотой шахты в Судане обнаружила древнейшие в Восточной Сахаре следы человеческого присутствия.

Как сообщает Nauka w Polsce, открытие было сделано учеными в Судане. Они обследовали заброшенный золотой рудник, расположенный в восточной части пустыни Сахара.

В результате ими были обнаружены сотни каменных орудий, которыми пользовался наш далекий предок - Homo erectus. Исследователи отмечают, что это древнейшие известные науке свидетельства пребывания человека в данном регионе.

Сам заброшенный золотой прииск расположен примерно в 70 км к востоку от современного города Атбара. Он находится в местечке, который называют Восточной пустыней. По словам руководителя исследования профессора Мирослава Масойча из Института археологии Вроцлавского университета, в Судане, как и во многих других частях Сахары, разгорелась настоящая "золотая лихорадка".

"На импровизированных карьерах люди ищут эту ценную руду, - говорит ученый. - Обнажая последующие пласты, шахтеры наткнулись на инструменты, созданные несколько сотен тысяч лет назад".

Информация об этом дошла до археологов, которые уже несколько лет посещают заброшенные шахты в поисках новых археологических памятников. В одной из них и были найдены сотни каменных орудий, возраст которых оценивается примерно в 700 тысяч лет.

Из представленного описания следует, что это, в основном, большие и массивные, массой несколько кг, инструменты с поперечной режущей кромкой. Среди находок имеются орудия, напоминающие человеческий кулак, а есть инструменты в форме миндалины, со скошенными краями с обеих сторон, которые образуют заостренный наконечник в месте соединения.

Большинство подобных древних орудий ранее находили на территории Эфиопии и Кении, причем их возраст достигает даже одного миллиона лет. Однако один из типов найденных инструментов, похожий на кулак, оказался новым для исследователей.

По своим технологическим характеристикам эти орудия близки к инструментам из экваториальной Африки. Профессор Масойч считает, что на месте заброшенного золотого прииска в доисторические времена находилась мастерская, в которой люди изготавливали инструменты.

На это указывают обнаруженные здесь отходы производства - "чешуйки", которые образуются при изготовлении каменных орудий. Ученые считают, что в мастерской работали представители Homo erectus (человек прямоходящий) - предка современного человека (Homo sapiens). Этот вид гоминидов появился в Африке около 1,8 миллиона лет назад, откуда затем довольно быстро переселился в Евразию.

Добавим, что археологам удалось датировать возраст артефактов при помощи метода оптически стимулированной люминесценции (OSL). Он и показал, что возраст слоев, в которых лежали орудия, составляет как минимум 700 тысяч лет.

Уже сам по себе данный факт ученые назвали археологической сенсацией, поскольку возраст артефактов оказался вдвое больше, чем у других, ранее найденных в этом регионе и считавшихся древнейшими, свидетельств деятельности человека.

При этом авторы исследования не исключают, что реальный возраст инструментов может составлять и миллион лет - как у их аналогов, найденных в Южной Африке.